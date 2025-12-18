Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спасение лебедя в Харьковской области, фото: ДСНС

На Харьковщине спасли лебедя, попавшего в капкан (ФОТО, ВИДЕО)

18 дек 2025, 18:12
999

На Харківщині надзвичайники врятували лебедя, який потрапив у пастку на ставку в селищі Солоницівка.

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники на гумовому човні дісталися до птаха, який заплутався у рибальській сітці, обережно визволили його та відпустили на волю, — розповіли у відомстві.

Кожне життя важливе! Сила людяності — у простих вчинках, — наголошують у ДСНС.

Порятунок лебедя на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров