Спасение лебедя в Харьковской области, фото: ДСНС

https://racurs.ua/n210966-na-harkovschine-spasli-lebedya-popavshego-v-kapkan-foto-video.html

Ракурс

На Харківщині надзвичайники врятували лебедя, який потрапив у пастку на ставку в селищі Солоницівка.

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники на гумовому човні дісталися до птаха, який заплутався у рибальській сітці, обережно визволили його та відпустили на волю, — розповіли у відомстві.