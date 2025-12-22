Армия РФ обстреляла Кривой Рог и Одессу, есть пострадавшие. Фото:

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по українських регіонах.

У ніч на 22 грудня внаслідок атаки ворожих БпЛА в Одесі пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури і житловий будинок. Внаслідок цього тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Про це керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, російський обстріл призвів до поранення осколками 30-річного чоловіка, якого доставили в лікарню. Також були вибиті вікна в житловому будинку.

Зазнала вночі російських обстрілів і Дніпропетровщина. Як поінформували в ОВА, під ударом безпілотників був Павлоград. Там горіла авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

А в Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, її вже ліквідували. Зафіксовано понівечення адміністративних будівель, двох багатоквартирних будинків та легкових автомобілів.

У Васильківській громаді Синельниківського району ворожі обстріли пошкодили три приватні оселі.

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Були пошкоджені приватні будинки та гаражі, виникли пожежі. Постраждали семеро осіб, чотирьом надали допомогу на місці.