Більшу частину Хмельниччини було знеструмлено через масовану російську повітряну атаку 23 грудня.

Енергетикам вдалося відновити розподіл електричної енергії за резервною схемою живлення. Ремонтні роботи та усунення наслідків тривають. Про це сьогодні, 24 грудня, повідомила прес-служба АТ «Хмельницькобленерго».

Енергетики, зважаючи на прогнозоване зниження температури, закликають споживачів використовувати електричну енергію ощадливо, оскільки енергосистема працює на межі можливостей.

Надмірна ілюмінація, ввімкнена зовнішня реклама, яскраве освітлення вітрин — це вже не просто питання ощадливості. Це реальний ризик для стабільного розподілу електроенергії всього мікрорайону чи міста, — наголошують у компанії. Будь ласка, підтримайте енергосистему та енергетиків — вимкніть зайве освітлення, рекламні щити, вивіски та підсвітки.