В жилом доме в селе Вербовцы 4 марта вспыхнул пожар, фото: ГСЧС

Ракурс

На Хмельниччині четверо людей, серед яких троє дітей, загинули під час пожежі у житловому будинку.

Трагедія сталася вчора, 4 березня, пізно ввечері у селі Вербівці Шепетівського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загорівся житловий будинок, в якому перебувала жінка та троє дітей. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м. Надзвичайники виявили тіла загиблих:

матері 1980 року народження;

сина — 2019 року народження;

двох дівчаток — 2020 і 2022 років народження.

З вогню вдалося врятуватися дівчинці 2018 року народження.