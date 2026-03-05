Читайте также
В жилом доме в селе Вербовцы 4 марта вспыхнул пожар, фото: ГСЧС
На Хмельниччині четверо людей, серед яких троє дітей, загинули під час пожежі у житловому будинку.
Трагедія сталася вчора, 4 березня, пізно ввечері у селі Вербівці Шепетівського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загорівся житловий будинок, в якому перебувала жінка та троє дітей. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м. Надзвичайники виявили тіла загиблих:
- матері 1980 року народження;
- сина — 2019 року народження;
- двох дівчаток — 2020 і 2022 років народження.
З вогню вдалося врятуватися дівчинці 2018 року народження.
Причина пожежі встановлюється. Обставини події з’ясовують правоохоронці, — зазначили у ДСНС.