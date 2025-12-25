СБУ объявила в розыск Андрея Павелко. Фото: УАФ

СБУ оголосила в розшук екс-голову Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Колишній очільник УАФ зник 5 листопада 2025 року і переховується від органів досудового розслідування. У жовтні йому було оголошено про підозру, бо він незаконно привласнив і розтратив майно, користуючись своєю посадою. Також Павелко підробляв службові документи. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Слідство вважає, що гроші від УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) для УАФ надходили на рахунок приватної компанії, після чого зникали. Загалом збитки ввід цього оцінюються у 9,32 млн євро.

Розслідування проти Павелка розпочали ще у 2018 році через розкрадання 11,16 млн дол., які були виділені на будівництво футбольних полів. Також розслідується розкрадання грошей спортивних компаній.

У 2023−2024 роках Павелко пробув під арештом 259 днів. Однак потім він звернувся до Європейського суду з прав людини й отримав компенсацію від України.

