Дональд Трамп и Владимир Путин, фото: Trump White House Archived / Flickr

Російський диктатор Володимир Путін не погодився на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо «мирного плану».

Про це під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі, котра відбулася вчора, 28 грудня, у Флориді заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Українська правда».

Ні, не на припинення вогню… Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення, — заявив Трамп, який перед зустріччю з Зеленським говорив телефоном із Путіним.

Крім того, Трамп заявив, що Росія «буде допомагати» у відбудові України у разі завершення війни. За його словами, Росія нібито «хоче бачити Україну успішною, хоча це звучить дивно».

Трамп також поскаржився, що якісь «погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії не дозволяло домовитися з нами».

Зеленський під час зустрічі із журналістами 24 грудня заявив, що Україна може винести мирну угоду з 20 пунктів на ратифікацію парламенту або провести всеукраїнський референдум одночасно з виборами. Тоді він зазначив, що для проведення референдуму необхідно мінімум 60 днів і повне припинення вогню на цей термін.

Джерело: «Українська правда»