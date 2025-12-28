Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Як зазначає видання, президент Зеленський сказав про це лідерам ЄС

Украина готова отвести войска от линии фронта, если Россия сделает то же самое — Financial Times.

28 дек 2025, 17:10
999

Видання вважає, що Україна готова створити демілітаризовану зону за умови взаємного відведення військ, але потребує надійних гарантій безпеки від союзників на випадок порушень з боку Москви.

Як зазначає видання, президент Зеленський сказав про це лідерам ЄС напередодні своєї зустрічі з Трампом.

Президент Зеленський також хоче забезпечити стабільне фінансування ЗСУ, підтримку ППО, європейську військову присутність та поставити Запорізьку АЕС під міжнародний контроль, щоб енергія розподілялася з обох боків, пише видання.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новости партнеров