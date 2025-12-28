Як зазначає видання, президент Зеленський сказав про це лідерам ЄС

Видання вважає, що Україна готова створити демілітаризовану зону за умови взаємного відведення військ, але потребує надійних гарантій безпеки від союзників на випадок порушень з боку Москви.

Президент Зеленський також хоче забезпечити стабільне фінансування ЗСУ, підтримку ППО, європейську військову присутність та поставити Запорізьку АЕС під міжнародний контроль, щоб енергія розподілялася з обох боків, пише видання.