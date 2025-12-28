Новини
Україна готова відвести війська з лінії фронту, якщо Росія зробить те саме, — Financial Times.

28 гру 2025, 17:10
Видання вважає, що Україна готова створити демілітаризовану зону за умови взаємного відведення військ, але потребує надійних гарантій безпеки від союзників на випадок порушень з боку Москви.

Як зазначає видання, президент Зеленський сказав про це лідерам ЄС напередодні своєї зустрічі з Трампом.

Президент Зеленський також хоче забезпечити стабільне фінансування ЗСУ, підтримку ППО, європейську військову присутність та поставити Запорізьку АЕС під міжнародний контроль, щоб енергія розподілялася з обох боків, пише видання.

