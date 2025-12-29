Владимир Зеленский заявил, что 85% украинцев выступают против ухода ВСУ из Донбасса. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість передачі Донбасу під контроль РФ.

Український народ прагне справедливого миру. Хоча 87% українських громадян виступають за мир, одночасно 85% не підтримують виведення Сил оборони України з Донецької та Луганської областей. Про це президент заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Fox News.

Так, це наше життя. 87% підтримують мир, але, у той же час, 85% виступають проти відведення зі сходу, з Донбасу. Це значить, що усі хочуть миру, але справедливого миру, — зазначив глава держави.

Зеленський вкотре заявив, що питання територій є складним і найгіршим варіантом для Києва буде вихід української армії з Донбасу. Президент наголосив, що «будуть великі ризики для України, неприйнятні для українців».

Український лідер припустив, що результати потенційного референдуму щодо Донбасу не будуть позитивними.

Зеленський також розповів, що президент США Дональд Трамп підтвердив сильні гарантії безпеки, які будуть проголосувані в американському Конгресі.

Також з американським лідером він обговорив економічний пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни.

Це захід американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку й відновлення України і розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Також президент США це підтвердив, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан завершиться, коли в Україні з’являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.