У Новорічну ніч на території України не можна запускати феєрверки, проте дозволено застосування хлопавок та бенгальських вогнів.

Про це в телеефірі нагадала заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова, повідомляє агентство «Укрінформ».

За її словами, в Україні наразі немає винятків щодо заборони застосування феєрверків:

В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. Вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов’язковими на всій території нашої держави.

Законом України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків. При цьому дозволяється застосування бенгальських вогнів, чи хлопавок, — додала вона.

Особи, які все ж запустять феєрверк, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності:

за порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму може настати відповідальність за статтею 182 КуПАП, якою, зокрема, для громадян передбачено попередження або штраф від 85 до 255 грн, а для службових осіб і ФОПів може настати відповідальність у вигляді штрафу від 255 до 510 грн;

використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство — це стаття 296 Кримінального кодексу, згідно з якою можливе покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн.

Пономарьова зазначила, що поліція, як і щороку, здійснює посилене патрулювання безпеки та правопорядку на різдвяні та новорічні свята:

є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей;

у цілодобовому режимі працюють вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції.

Також не планується пом’якшення комендантської години у новорічну ніч:

Правила безпеки залишаються незмінними — як у будні, так і у святкові дні, і новорічна ніч не є винятком.

Джерело: «Укрінформ»