Голова СБУ Василь Малюк погодився подати у відставку після напружених перемовин із президентом Володимиром Зеленським.

Очільник спецслужби зустрівся з главою держави у суботу, 5 січня. Спершу Малюк відмовився писати заяву й аргументував це завершенням кількох масштабних спецоперацій. Також він наполягав на розгляді питання у Верховній Раді. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що така позиція роздратувала Зеленського. В оточення президента вважали, що кампанія публічної підтримки керівника СБУ була організована самою спецслужбою.

Як пише «УП», попри значну підтримку з боку військових, партнерів і депутатів та низьку ймовірність звільнення через Верховну Раду, Малюк вирішив не загострювати конфлікт із Зеленським та погодився піти у відставку. Це питання має вирішитися найближчим часом.

Тимчасово очолити спецслужбу може керівник спецпідрозділу «Альфа» генерал-майора Євген Хмара.

Нагадаємо, 2 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова керівником Офісу президента. Також глава держави призначив Олега Іващенка, який керував Службою зовнішньої розвідки, начальником ГУР.

Джерело: «Українська правда»