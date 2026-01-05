В доме Джей Ди Венса разбили окна, фото: WLWT

У США в будинку віце-президента Джей Ді Венса в Огайо розбили вікна.

В момент інциденту родина Венсів не перебувала в Огайо. Про це сьогодні, 5 січня, повідомило CNN з посиланням на місцеві ЗМІ та Секретну службу США.

На фотографіях, опублікованих місцевими ЗМІ, видно пошкодження вікон будинку.

Згодом «за заподіяння матеріальної шкоди, включаючи розбиття вікон на зовнішній стороні приватної резиденції» було затримано 26-річного Вільяма Дефура. Наразі встановлюється, чи був ціллю нападника сам Венс або його родина.

Зазначається, що інцидент стався незадовго після півночі. Секретна служба зателефонувала до поліції, щоб повідомити про «можливе проникнення» в резиденцію Венса, а вже за кілька хвилин нападника було затримано.

Наскільки я можу судити, якийсь божевільний намагався проникнути всередину, розбиваючи вікна молотком, — написав Венс на своїй сторінці у соцмережі X. — Я вдячний секретній службі та поліції Цинциннаті за швидку реакцію. Ми навіть не були вдома, бо вже повернулися до Вашингтона.

