Операція США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро призвела до загибелі 32 громадян Куби.

У ході американської військової операції на венесуельській території були вбиті 32 кубинці, які були членами особистої охорони Мадуро. Загиблі були членами Збройних сил Куби та спецслужб. За ними оголошено дводенну жалобу. Про це заявив уряд Куби, пише ВВС.

Внаслідок злочинного нападу уряду Сполучених Штатів на братську Боліваріанську Республіку Венесуелу… у бойових діях загинули 32 кубинці, які виконували місії від імені Революційних збройних сил та Міністерства внутрішніх справ на прохання аналогічних органів американської країни, — цитує заяву офіційне видання Cubadebate.

Заявляється, що ці особи «упали, після завзятого опору, у прямому бою з нападниками або внаслідок бомбардувань різних об'єктів». А кубинський лідер Мігель Діас-Канель поінформував, що ці військові забезпечували захист Мадуро та його дружини «на прохання» Венесуели. За інформацією ЗМІ, Гавана надає Каракасу підтримку в галузі безпеки в обмін на нафту.

При цьому Венесуела не підтвердила поки точну кількість загиблих кубинців. Лише Куба надав такі офіційні дані.

Газета New York Times, яка посилається на чиновників із Венесуели, пише про 80 жертв. Ймовірно, ця кількість зростатиме.

«Радіо свобода» повідомила, що президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що велика кількість кубинців, які забезпечували безпеку Ніколаса Мадуро загинула під час американської спецоперації. І наголосив, що Штати не нападатимуть на Кубу, бо ця країна вже «готова впасти».

Як відомо, кубинська влада різко засудила дії американців у Венесуелі й назвала воєнну спецоперацію «актом воєнного тероризму».

Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати Америки провели військову операцію у Венесуелі в ході якої захопили президента Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Силією Флорес. Обох доставили до Нью-Йорка для висування звинувачень у торгівлі наркотиками. На даний момент Мадуро і Флорес перебувають під вартою.

Джерела: ВВС, Cubadebate, New York Times, «Радіо Свобода»