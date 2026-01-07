РФ атаковала Украину ракетой и 91 дроном. Фото:

https://racurs.ua/n211303-rf-atakovala-ukrainu-raketoy-i-91-dronom-massirovanno-bili-po-dnepru.html

Ракурс

Країна-агресор Росія завдала чергового повітряного удару по Україні.

У ніч на 7 січня ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Таганрогу, а також запустив 95 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» із окупованих Криму та Донецька, а також російських Приморсько-Ахтарська й Орла. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Захисники неба змогли знешкодити одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА на півночі, центрі та сході країни. Ще 14 дронів-камікадзе влучили на восьми локаціях, а на п’яти локаціях впали уламки.

Як поінформували в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, в Дніпрі внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед них двоє — діти. Восьмирічна дівчинка буде оговтуватися вдома, 16-річну дівчину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російська атака призвела до пожеж у місті, які вже ліквідовані. Зафіксовано пошкодження багатоповерхових будинків, приватного будинку, адмінбудівель, авто, інфраструктури й газогону.

Ворожий БпЛА також поцілив по Васильківській громаді Синельниківського району — там горів приватний дім.

Нагадаємо, 6 січня російська армія атакувала балістикою Дніпропетровську область. Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу було уражено об'єкт інфраструктури. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.