Партизаны уничтожили ключевую башню связи в российском Курске

Українські партизани провели успішну диверсію в російському Курську.

У цьому місті була знищена вежа зв’язку, якою активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури Російської Федерації. Таким чином було порушена комунікація між такими ключовими об'єктами як 27-а бригада РХБЗ, управління ФСБ Росії по Курській області, управління Федеральної служби виконання покарань по Курській області та безліччю інших військових об'єктів. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця диверсія була прямим ударом по внутрішній інфраструктурі путінському режиму. Ключові військові частини та управліннями у прикордонному регіоні ускладнює координацію дій окупаційних сил.

Рух «АТЕШ» продовжує методично руйнувати комунікаційну та логістичну мережу ворога по всій Росії. Навіть у прикордонних регіонах, таких як Курськ, окупанти та силовики не можуть почуватися в безпеці, — заявили партизани.

Нагадаємо, у листопаді минулого року український диверсант спалив релейну шафу на вежі зв’язку в Курську. Було миттєво паралізовано роботу військового зв’язку та передачу оперативних даних у Курській області, яка є одним із ключових прикордонних регіонів Російської Федерації.