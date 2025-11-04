Партизани вивели з ладу вежу зв'язку росіян. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n210078-partyzany-vyvely-z-ladu-veju-zv-yazku-rosiyan-u-kursku-foto.html

Ракурс

Успішна диверсія в російському Курську була здійснена українськими агентами.

Диверсант спалив релейну шафу на місцевій вежі зв’язку. Було миттєво паралізовано роботу військового зв’язку та передачу оперативних даних у Курській області, яка є одним із ключових прикордонних регіонів Російської Федерації. Про це рух опору «Атеш» повідомив у Telegram.

Зазначається, що знищення цього вузла миттєво викликало порушення координації підрозділів окупаційних військ, зокрема тих, що відповідають за логістику та охорону кордону. Тепер зі значними збоями здійснюється передача наказів та управління військами.

За інформацією партизанів, такі диверсії свідчать про те, що в глибокому тилу РФ не так вже й безпечно. А українська агентура діє безпосередньо біля військових об'єктів, які раніше вважалися недосяжними.

Кожна така операція — це крок до дезорганізації російської армії та послаблення контролю кремлівського режиму над своїми територіями, — наголосили в АТЕШ.

Нагадаємо, 26 жовтня під окупованим Токмаком партизани здійснили успішну операцію — на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок цього пішов під укіс потяг, навантажений військовим вантажем.