В Україні відзавтра, 8 січня, у всіх регіонах очікується погіршення погодних, котре може призвести до додаткових перебоїв із електропостачанням.

Про це сьогодні, 7 січня, повідомила у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до -20°C, вдень — до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах, — зазначила вона.

Свириденко наголошує, що енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру.

Вона зазначила, що на засіданні Кабміну були ухвалені рішення, спрямовані на підготовку до негоди. Уряд доручив:

МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху;

Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами;

профільним міністерствам і службам — підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем із звʼязком;

Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями — забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби збільшити виробництво електроенергії та постачання та газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.