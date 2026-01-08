Новости
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1,4 тыс. человек, фото: «Радіо Свобода»

Российские захватчики за сутки потеряли 1,4 тыс. человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

8 янв 2026, 08:26
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україні втратили вже близько 1 млн 215 тис. 900 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 400 осіб. Про це сьогодні, 8 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 521 танк;
  • 23 тис. 874 бойові броньовані машини;
  • 35 тис. 874 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 596 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 269 одиниць засобів ППО;
  • 434 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 102 тис. 74 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 137 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 73 тис. 336 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 37 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 282 обстрілів, зокрема 66 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 529 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне та Різдвянка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БПЛА противника.

Источник: Ракурс


