Рашисты за сутки потеряли 1,4 тыс. человек, фото: «Радіо Свобода»

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україні втратили вже близько 1 млн 215 тис. 900 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 400 осіб. Про це сьогодні, 8 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 521 танк;

23 тис. 874 бойові броньовані машини;

35 тис. 874 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 596 одиниць РСЗВ;

1 тис. 269 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

102 тис. 74 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 137 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

73 тис. 336 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 37 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 282 обстрілів, зокрема 66 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 529 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне та Різдвянка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БПЛА противника.