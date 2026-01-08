Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты за сутки потеряли 1,4 тыс. человек, фото: «Радіо Свобода»
Российские захватчики за сутки потеряли 1,4 тыс. человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n211328-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-4-tys-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україні втратили вже близько 1 млн 215 тис. 900 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 400 осіб. Про це сьогодні, 8 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 521 танк;
- 23 тис. 874 бойові броньовані машини;
- 35 тис. 874 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 596 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 269 одиниць засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 102 тис. 74 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 137 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 73 тис. 336 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 37 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 тис. 282 обстрілів, зокрема 66 — із РСЗВ, та залучив для ураження 4 тис. 529 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне та Різдвянка Запорізької області.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БПЛА противника.