Российские войска снова обстреляли одну из украинских ТЭС. Фото:

https://racurs.ua/n211413-rf-obstrelyala-odnu-iz-ukrainskih-tes-vvedeny-ekstrennye-otklucheniya.html

Ракурс

Армія Російської Федерації 13 січня атакувала теплоелектростанцію ДТЕК.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання на одній з ТЕЦ. Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. А загалом з початку повномасштабної війни ворог бив по теплоелектростанціях компанії понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, четверо загинули. Про це група ДТЕК повідомила у Telegram.

Також у компанії поінформували, що весь Київ та Бучанський район Київщини перевели на екстрені відключення, графіки наразі не діють.

Згодом у Міністерстві енергетики пояснили, що причина запровадження обмежень — ракетно-дронова атака на енергетичні об'єкти, сильний мороз та наслідки негоди у Київській області.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — заявили урядовці.

У Міненерго пояснили, що аварійні відключення будуть скасовані відразу, як ситуацію в енергетичній системі вдасться стабілізувати.

Нагадаємо, напередодні в ДТЕК інформували, що усі будинки в Києві знову під'єднали до енергосистеми. У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діяли стабілізаційні графіки.

А екстрені відключення вчора ввечері були запроваджені на Лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах. Без світла будинки перебувають 7−12 годин, а зі світлом — 3−5 годин.