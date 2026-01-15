НГУ уничтожило 70 российских штурмовиков. Скриншот с видео

Національна гвардія України відбила спробу російського штурму на північ від Харкова.

У ході бою військовослужбовці бригади «Хартія» у складі 2-го корпусу НГУ знищили близько 70 окупантів. Загарбники упродовж тижня намагалися атакувати у смузі. Українські дрони завдали удару по десятку російських військових посеред поля. Відповідне відео бригада «Хартія» опубліувала в YouTube.

Бригада «Хартія» у складі 2-го корпусу НГУ відбила спробу штурму РФ і знищила близько 70 російських окупантів, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 12 січня бійці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська в Харківській області. Над мерією встановили жовто-синій прапор.

Нагадаємо, в Донецькій області оператори підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group Національної гвардії України спалили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». З цього озброєння противник обстрілював позиції Сил оборони України.