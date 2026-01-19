Бригада «Хартия» показала зачистку Купянска. Скриншот

https://racurs.ua/n211532-nacgvardiya-pokazala-zachistku-kupyanska-ot-okkupantov-video.html

Ракурс

Тривають бої за Куп’янськ у Харківській області.

Наразі пошуково-ударне угруповання «Хартія» утримує під контролем центральну частину Куп’янська та будівлю міської ради. Бійці розвідувально-ударної групи 4-го батальйону продовжують зачистку міста від залишків російських окупаційних військ. Про це командувач Нацгвардії Олександр Півненко 29 січня повідомив у Telegram.

За його словами, гвардійці працюють у складних бойових умовах, бо ворог активно застосовує FPV-дрони. Однак бійці «Хартії» демонструють швидку реакцію на прямі влучання та бойові контакти з противником.

Захисники показали кадри бойової роботи в місті, яку на камеру GoPro зафіксували штурмовики бригади «Хартія».

Нагадаємо, 12 січня в Національній гвардії заявили, що підрозділи Сил оборони України відновили контроль над будівлею Куп’янської міської ради в центрі міста та підняли над нею державний прапор. Жовто-синій стяг встановили бійці розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади «Хартія».