Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На линию 112 теперь можно сообщать об отсутствии света, фото: МВД

Сообщать об отсутствии тепла, воды и света теперь можно на линию 112 — МВД

15 янв 2026, 16:58
999

Лінія 112 тепер працює і в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Про це сьогодні, 15 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що залучено додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби — а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян:

  • ці дані оператори невідкладно передаватимуть до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям;
  • оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112. Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся, — додав Клименко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новости партнеров