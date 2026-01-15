Ракурсhttps://racurs.ua/
На лінію 112 тепер можна повідомляти про відсутність світла, фото: МВС
Повідомляти про відсутність тепла, води та світла тепер можна на лінію 112 — МВСhttps://racurs.ua/ua/n211481-povidomlyaty-pro-vidsutnist-tepla-vody-ta-svitla-teper-mojna-na-liniu-112-mvs.htmlРакурс
Лінія 112 тепер працює і в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.
Про це сьогодні, 15 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він зазначив, що залучено додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби — а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян:
- ці дані оператори невідкладно передаватимуть до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям;
- оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.
Навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112. Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся, — додав Клименко.
