На лінію 112 тепер можна повідомляти про відсутність світла, фото: МВС

Повідомляти про відсутність тепла, води та світла тепер можна на лінію 112 — МВС

15 січ 2026, 16:58
Лінія 112 тепер працює і в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Про це сьогодні, 15 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що залучено додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби — а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян:

  • ці дані оператори невідкладно передаватимуть до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям;
  • оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112. Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся, — додав Клименко.

Джерело: Ракурс


