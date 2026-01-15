На лінію 112 тепер можна повідомляти про відсутність світла, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n211481-povidomlyaty-pro-vidsutnist-tepla-vody-ta-svitla-teper-mojna-na-liniu-112-mvs.html

Ракурс

Лінія 112 тепер працює і в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Про це сьогодні, 15 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що залучено додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби — а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян:

ці дані оператори невідкладно передаватимуть до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям;

оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.