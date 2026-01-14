Режим надзвичайної ситуації запровадять в енергетиці України. Фото:

Наслідки російських ударів і погіршення погоди важкі й багато питань потребують термінового розв’язання. Новопризначеного віце-премʼєр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля призначено керівником робіт із підтримки людей і громад, а також розв’язання практичних питань. Про це президент Володимир Зеленський 14 січня заявив після наради щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці.

Глава держави вже доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди. Комендантську годину можуть прибрати для частини міст і громад на час надзвичайної ситуації в енергетиці, де це дозволяє безпекова ситуація.

У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі, — наголосив він.

За словами Зеленського, в Києві утворять постійний штаб, також у столиці збільшать кількість «Пунктів Незламності» та перевірять наявні. Міністерство освіти й науки та місцева влада повинні підготувати пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація зі світлом у Києві залишається дуже складною — столиця живе за екстреними графіками відключень світла, а погодинні графіки не діють. Щодоби кияни живуть з близько трьома годинами зі світлом і до 10 — без.