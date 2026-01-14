П’яту добу у Києві без опалення залишаються близько 400 багатоповерхівок. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211454-u-kyievi-vje-p-yatu-dobu-bez-opalennya-zalyshautsya-400-bagatopoverhivok-klychko.html

Ракурс

П’яту добу у Києві без опалення залишаються близько 400 багатоповерхівок.

Без тепла ці будівлі перебувають з 9 січня, коли Російська Федерація завдала масованого удару по столиці. Загалом теплопостачання після того обстрілу було відсутнє у 6 тис. багатоповерхівок. Частині з цих 400 будинків подати тепло планується сьогодні до вечора. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, ситуація з теплом на правому березі вже більш стабільна. Більш складною вона залишається на лівому березі міста.

Мер додав, що ситуація зі світлом залишається дуже складною — зараз столиця живе за екстреними графіками відключень світла, а погодинні графіки не діють.

Кличко наголосив, що ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу не спостерігалося вперше за чотири роки російсько-української повномасштабної війни.

Нагадаємо, 14 січня у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК поінформували, що ситуація в столиці наступна: близько трьох годин зі світлом і до 10 — без. Цей час може змінюватися, бо енергосистема працює в аварійних умовах.