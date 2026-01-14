Екстрені відключення електроенергії тривають у Києві, фото: Google Gemini

У Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 14 січня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 — без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж, — зазначили у компанії.

Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія, — додали у ДТЕК. — Перевірте інформацію в чат-боті (http://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot) або на сайті (https://www.dtek-kem.com.ua/ua) чи є зафіксована аварія. Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ — вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку.

На Київщині вдалося стабілізувати ситуацію у Бучанському районі — там скасовані екстрені відключення, запроваджуються графіки.

У Бориспільському та Броварському районах тривають екстрені відключення.