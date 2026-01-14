Руслан Марцінків (праворуч), фото: «Місто»

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради в міськраді наголосив на необхідності підготовки міста до можливого повного знеструмлення тривалістю до 24 годин.

Про це сьогодні. 14 січня, повідомило видання «Місто».

Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові, — наголосив Марцінків.

Він зазначив, що в разі відсутності електроенергії температура в квартирах може опускатися до критичних показників, тому місто має мати чіткий план дій для населення:

У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати.

Також Марцінків наголосив, що пункти обігріву мають функціонувати не формально, а реально — з наявними генераторами, запасами палива, гарячого чаю, печива та інших необхідних речей.

Одним із можливих варіантів розгортання пунктів обігріву розглядають заклади освіти, зокрема школи, які можуть бути оперативно пристосовані для прийому людей у разі надзвичайної ситуації.

Наразі, згідно з даними «Прикарпаттяобленерго» в регіоні застосовуються близько 12 годин відключень електроенергії на добу, залежно від черги.

Джерело: «Місто»