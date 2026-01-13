Рашисти атакували низку об’єктів критичної інфраструктури України, фото: ДСНС Київщини

Росія в ніч на сьогодні, 13 січня, атакувала 15 об'єктів критичної інфраструктури України, зокрема енергетичних.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Цієї ночі ворог атакував 15 об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі енергетики, зокрема ТЕС та ТЕЦ в різних регіонах України й інші важливі об'єкти, задіяні в роботі систем тепло- та водопостачання, — розповів Ковальчук.

За його словами, що це не вплинуло на ситуацію з водовідведенням та водопостачанням. Крім того, опалення є в 98,5% житлового фонду та 99% соціальної сфери в Україні.

Водночас Ковальчук зазначив, що після попередніх атак у Києві, на якому зараз сконцентровані російські атаки, без опалення станом на 13.00 перебувало 472 з понад 12 тис. будинків, з них:

197 будинків у Печерському районі;

123 — у Шевченківському;

71 — у Голосіївському.

Для того є комплекс відповідних причин. В деяких будинках зливали або знижували теплоносій, що дало можливість здебільшого зберегти мережі, але тепер підключення відбувається як повторний запуск опалення, — пояснив він.

За словами чиновника, у проблемних районах працюють всі бригади, які є, також додатково залучаються бригади з інших районів.

Ковальчук додав, що попри поєднання важких погодних умов і концентрованих ударів по критичній інфраструктурі «в цілому ситуація в країні позитивна з водою і теплом».

