Президента РФ Володимира Путіна запросили увійти до складу Ради миру щодо Гази.

По дипломатичних каналах Путін отримав від США запрошення увійти до складу Ради миру, яку ініціював американський лідер Дональд Трамп. У Москві зараз вивчають всі деталі цієї пропозиції й сподіваються на контакти з Вашингтоном, щоб прояснити всі нюанси. Про це заявив прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Агентство Associated Press тим часом поінформувало, що запрошення долучитись до «Ради миру» президента Дональда Трампа отримали вісім країн. Зазначається, що Угорщина і В'єтнам прийняли запрошення.

Неназваний американський чиновник розповів, що внесок в 1 млрд дол. забезпечує постійне членство в очолюваній Трампом Раді миру порівняно з призначенням на трирічний період, яке не вимагає внеску. Зібрані кошти мають піти на відновлення Гази.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп намагається реалізувати свій план із 20 пунктів щодо масштабної трансформації Гази, яка серйозно постраждала за два роки війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про створення «Ради миру» він оголосив 15 січня.

