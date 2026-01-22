Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с Дональдом Трампом. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Давосі «продуктивною й змістовною».

У ході зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму лідери обговорили роботу двох делегацій. Зустрічі або спілкування двох сторін проходять фактично кожен день. Зеленський подякував Трампу за попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий. Про це глава держави 22 січня повідомив у Telegram.

Говорили сьогодні й про ППО для України — попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося, — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський зробив й інші заяви в Давосі:

Торік у Давосі я завершив промову словами: Європа має знати, як себе захистити. Минув рік і нічого не змінилося.

Завтра в ОАЕ планується тристороння зустріч делегацій України, США та РФ. Вона триватиме два дні.

Зараз Європа просить нас не порушувати питання про «Томагавки» у США, щоб не дратувати Штати.

Чому Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту Росії, а Європа — ні.

Документи про завершення війни майже готові. І Росія має також бути готова.

Український президент також закликав конфіскувати російську нафту на користь Європи за зразком того, як США конфіскували нафту Венесуели.

Також Зеленський наголосив, що досі немає прогресу, щодо створення спеціального трибуналу через російську агресію проти України.

Крім того, президент запевнив, що Україна здатна знищити російські кораблі біля Гренландії. І додав, що 30−40 солдатів, які відправили союзники, не є серйозним сигналом ані для Путіна, ані для Китаю.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі провели зустріч президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Перемовини двох лідерів тривали майже годину. Американський лідер заявив, що ця розмова була вдалою й додав, що «усі хочуть, щоб війна закінчилася». Також він зробив послання російському диктатору Володимиру Путіну: «війна повинна закінчитися».