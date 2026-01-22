Франция задержали в Средиземном море направлявшийся из России танкер. Фото:

У четвер, 22 січня, французькі Військово-морські сили затримали нафтове судно, що прямувало з території країни-агресора й підпадає під міжнародні санкції. Ймовірно, цей танкер також ходив під фальшивим прапором. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соціальній мережі Х.

За словами французького лідера, операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки союзників та відповідно до конвенції ООН із морського права. Наразі щодо цього судна триває розслідування.

Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність тіньового флоту сприяє фінансуванню агресивної війни проти України, — заявив Макрон.

Нагадаємо, 20 січня американські військові затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до так званого тіньового флоту РФ. Це судно стало сьомими танкером, який захопили після того, як лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив блокаду всіх підсанкційних суден, що прямують до або з Венесуели.