Владимир Зеленский подверг критике темпы восстановления энергетики в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n211674-zelenskiy-raskritikoval-tempy-vosstanovleniya-energetiki-v-ukraine.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 26 січня провів спеціальний селектор щодо енергетики.

Глава держави заслухав доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики. Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина та Запоріжжя. Найважча ситуація спостерігається у Києві, де понад 1 тис. 200 багатоквартирних будинків у місті досі перебувають без опалення. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними — треба діяти швидше, — наголосив він.

Також він доручив українському уряду проаналізувати можливості Києва закупити терміново «все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання».

Крім того, президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова.

Нагадаємо, 26 січня в ДТЕК поінформували, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київської області. Водночас у компанії наголосили, що ситуація залишається складною й може змінюватися.