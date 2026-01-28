Ряд домов в Киеве – без отопления, фото: «Киевтеплоэнерго»

У Києві станом на сьогодні, 28 січня, без тепла — 737 житлових будинків столиці.

Переважна більшість із них на Троєщині, частина — в кількох інших районах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру:

над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад тисяча комунальників;

столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст;

також допомагають бригади «Укрзалізниці».