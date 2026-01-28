Читайте также
фото: «Киевтеплоэнерго»
У Києві станом на сьогодні, 28 січня, без тепла — 737 житлових будинків столиці.
Переважна більшість із них на Троєщині, частина — в кількох інших районах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру:
- над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад тисяча комунальників;
- столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст;
- також допомагають бригади «Укрзалізниці».
Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації! — наголосив мер.