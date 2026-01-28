Новости
Ряд домов в Киеве – без отопления, фото: «Киевтеплоэнерго»

В Киеве 737 жилых домов без отопления — Кличко

28 янв 2026, 12:45
У Києві станом на сьогодні, 28 січня, без тепла — 737 житлових будинків столиці.

Переважна більшість із них на Троєщині, частина — в кількох інших районах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру:

  • над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад тисяча комунальників;
  • столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст;
  • також допомагають бригади «Укрзалізниці».

Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації! — наголосив мер.

Источник: Ракурс


