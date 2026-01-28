Иван Баканов, фото: Wikimedia Commons

Поліція шукає колишнього очільника СБУ Івана Баканова — йому мають вручити запрошення на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Про це сьогодні, 28 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ТСК народний депутат Олексій Гончаренко.

Поліція шукає Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК 3 лютого. Давайте допоможемо. Якщо хтось бачив Баканова — дайте знати! — зазначив Гончаренко.

Нардеп опублікував отриману від Міністерства внутрішніх справ з підписом міністра Ігоря Клименка відповідь на його звернення з цього питання.

За інформацією, наданою Національною поліцією України, процес встановлення фактичного місця перебування Баканова Івана Геннадійовича для вручення йому запрошення на цей час триває, — вказано в документі.

Наступне засідання цієї ТСК відбудеться 3 лютого в будівлі КМДА на Хрещатику.

Нагадаємо, раніше український бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю на YouTube-каналі колишнього депутата Борислава Берези заявив, що в СБУ працювала система корупційних поборів за часів керівництва Баканова та Андрія Наумова. У зв’язку з цим НАБУ зареєструвало кримінальне провадження.