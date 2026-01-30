Дмитрий Песков, фото: Sputnik

Президент США Дональд Трамп просив російського диктатора Володимира Путіна утриматися від ударів по Києву до 1 лютого.

Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє видання Meduza.

Справді, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися на тиждень — до 1 лютого від завдання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів, — запевнив Пєсков.

При цьому речник Путіна не уточнив, чи погодився той з проханням Трампа і про які удари йдеться.

Мені за деталями нема чого додати до вже сказаного. Хочу ще раз наголосити, що йдеться про створення сприятливих умов для проведення переговорів, — заявив Пєскова.

Вчора, 29 січня, Трамп заявив, що особисто попросив Путіна, щоб російські війська не обстрілювали Київ та інші міста України протягом тижня через сильні холоди. Президент США сказав, що Путін погодився на це.

