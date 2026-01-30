Монах монастыря УПЦ призывал к оккупации Харьковщины. Фото:

Ракурс

СБУ затримала у Харкові священнослужителя за антиукраїнську пропаганду.

Монах одного з чоловічих монастирів УПЦ Московського патріархату в прокремлівських групах у соцмережах закликав росіян до захоплення Харкова та його «приєднання» до країни-агресора Росії. Антиукраїнські наративи він систематично поширював упродовж березня-липня 2025 року. Про це СБУ та Харківська обласна прокуратура повідомили у Telegram.

Слідство з’ясувало, що клірик залишав коментарі у проросійських Telegram-каналах. У дописах він: принижував українців; формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу. Крім того, монах транслював кремлівські пропагандистські тези.

Правоохоронці вже провели обшуки в монастирі, де мешкав клірик. У ході слідчих дій було вилучено понад 2,6 млн грн у рублях та інших валютах. Попередньо встановлено, що ці кошти монах міг би отримати як винагороду за інформаційно-підривну діяльність на користь Москви.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора інформував, що упродовж 2025 року правоохоронні органи повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ МП за глорифікацію, держзраду, перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення Сил оборони.