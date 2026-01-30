Новости
Ракурс
Партизаны зафиксировали последствия удара по зданию российских силовиков в Чечне. Фото:

Партизаны зафиксировали последствия удара по зданию силовиков в Чечне (ФОТО)

30 янв 2026, 16:54
999

Результати вогневого ураження будівлі районного відділу внутрішніх справ у Чечні зафіксували партизани.

На початку грудня 2025 року Сили оборони України завдали точного удару по будівлі районного відділу внутрішніх справ у Чечні. Партизани відвідали місце прильоту та зафіксували наслідки пошкоджень. Про це рух опору «АТЕШ» 30 січня повідомив у Telegram.

За словами партизанів, Чечня є тим регіоном, які російська диктатура та її призначенець Рамзан Кадиров роками виставляють як «повністю контрольований тил». Але навіть тут об'єкти силовиків виявляються вразливими. В русі опору наголосили, що розхвалені російською пропагандою бійці підрозділу «АХМАТ» не здатні протистояти організованому опору.

«АТЕШ» продовжує роботу в Чечні заради свободи як України, так і Ічкерії. Слава Україні! Ічкерія маршу! — зазначили партизани.

Нагадаємо, 2 грудня минулого року внаслідок атаки безпілотників постраждала будівля Федеральної служби безпеки РФ по Ачхій-Мартанівському району в Чечні, а в місті Гермес був приліт по розташовуванню полку «Ахмат».

Офіційно наліт безпілотників на Чечню та руйнування російська диктатура не коментувала. Міністерство оборони РФ лише заявило про «збиття» над регіоном чотирьох дронів.

Источник: Ракурс


