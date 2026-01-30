Партизаны зафиксировали последствия удара по зданию российских силовиков в Чечне. Фото:

https://racurs.ua/n211784-partizany-zafiksirovali-posledstviya-udara-po-zdaniu-silovikov-v-chechne-foto.html

Ракурс

Результати вогневого ураження будівлі районного відділу внутрішніх справ у Чечні зафіксували партизани.

На початку грудня 2025 року Сили оборони України завдали точного удару по будівлі районного відділу внутрішніх справ у Чечні. Партизани відвідали місце прильоту та зафіксували наслідки пошкоджень. Про це рух опору «АТЕШ» 30 січня повідомив у Telegram.

За словами партизанів, Чечня є тим регіоном, які російська диктатура та її призначенець Рамзан Кадиров роками виставляють як «повністю контрольований тил». Але навіть тут об'єкти силовиків виявляються вразливими. В русі опору наголосили, що розхвалені російською пропагандою бійці підрозділу «АХМАТ» не здатні протистояти організованому опору.

«АТЕШ» продовжує роботу в Чечні заради свободи як України, так і Ічкерії. Слава Україні! Ічкерія маршу! — зазначили партизани.

Нагадаємо, 2 грудня минулого року внаслідок атаки безпілотників постраждала будівля Федеральної служби безпеки РФ по Ачхій-Мартанівському району в Чечні, а в місті Гермес був приліт по розташовуванню полку «Ахмат».

Офіційно наліт безпілотників на Чечню та руйнування російська диктатура не коментувала. Міністерство оборони РФ лише заявило про «збиття» над регіоном чотирьох дронів.