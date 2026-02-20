РФ ударила баллистической ракетой «Искандер-М» по Харькову, есть разрушения

РФ ударила Харьков баллистикой, есть разрушения. Фото: ГСЧС

Збройні сили Росії завдали ракетного удару по Харкову.

Вранці у п’ятницю, 20 лютого, загарбники спрямували балістичну ракету типу «Іскандер-М» по Слобідському району. Внаслідок обстрілу були пошкоджені адміністративна будівля, автомобілі й вибито вікна у житлових будинках. Про це прокуратура Одеської області повідомила у Telegram.

А вчора, за інформацією прокуратури, місто Лозова зазнало атаки ударними безпілотниками, попередньо типу «Герань-2». Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки й авто.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 лютого російські загарбники атакували ферму в селі Дворічний Кут. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік і загинуло близько 100 голів свиней, а також горів дах будівлі ферми. Також на території господарства зафіксували інші руйнування.