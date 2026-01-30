Украинцы не будут получать платежи за услуги, которых не было. Фото:

https://racurs.ua/n211794-ludi-kotorye-byli-bez-otopleniya-ne-budut-platit-za-ne-okazannye-uslugi-zelenskiy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду звільнити від комуналки за опалення людей, у яких його не було внаслідок обстрілів.

Цим людям не мають нараховувати плату — передбачено автоматичний перерахунок без бюрократії. Про це глава держави 30 січня заявив у вечірньому відеозверненні.

Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок, — заявив він.

Водночас прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram, що Кабмін ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

За словами очільника уряду, надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг. Все це вони повинні відобразити у платіжках. Споживачі не повинні будуть надавати якісь додаткові заяви.

Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку повинна з’явитися на сайтах операторів. А суми перерахунку надійдуть у платіжках за січень.

Нагадаємо, 22 жовтня минулого року прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд продовжив дію покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на світло до 30 квітня 2026 року. Таким чином до кінця опалювального сезону українці платитимуть 4,32 грн за кВт-год.