Неизвестный дрон упал возле склада боеприпасов в Польше

На территории воинской части в Польше упал неизвестный дрон

https://racurs.ua/n211819-neizvestnyy-dron-upal-vozle-sklada-boepripasov-v-polshe.html

Ракурс

Безпілотник невідомого походження впав на території військової частини у місті Пшасниші на північному сході Польщі приблизно за 70 метрів від складу зброї.

Інцидент стався 28 січня. Військова поліція наразі проводить розслідування з цього приводу. Про це повідомляє польське видання Radio ZET з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у цій військовій частині розташований 2-й радіоелектронний центр — спеціалізований підрозділ розвідки та радіоелектронної боротьби, який збирає інформацію та контролює радіопростір у північно-східній Польщі, включаючи чутливий «Сувальский коридор».

Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба підрозділу була безпорадна. Вона спостерігала, як він літає, і нічого не могла вдіяти, — розповіло джерело видання. — Пізніше, після його падіння, було допущено помилку і його занесли до будівлі. Дрон міг продовжувати працювати і збирати дані. Згідно з процедурою, його слід було накрити сіткою або брезентом і не чіпати.

У військовій жандармерії Польщі підтвердили факт інциденту. Там зазначили, що повідомлення про падіння дрона надійшло 28 січня близько 18.00 за місцевим часом. Невдовзі правоохоронці розпочали слідчі дії та допити свідків.

Інцидент розслідують за статтею про порушення правил авіаційного руху. За це правопорушення польське законодавство передбачає до п’яти років ув’язнення.

Джерело: Radio ZET