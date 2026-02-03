Российский дрон атаковал пятиэтажку в Харькове, есть пострадавшие. Фото:

https://racurs.ua/n211839-rossiyskiy-shahed-popal-v-pyatietajku-v-harkove-est-postradavshie.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація у вівторок, 3 лютого, атакувала Харків.

Російський ударний безпілотник типу «Шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий багатоповерховий будинок у Салтівському районі. Спалахнула пожежа, внаслідок якої вигоріло три верхніх поверхи. Про це мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Детальна інформація щодо ворожої атаки зʼясовується.

На місці влучання прямують підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, російська нічна атака 3 лютого пошкодила у Києві щонайменше 11 багатоповерхових будинків, складських приміщень мережі супермаркетів, АЗС та приміщення дитячого садка. У столиці постраждали троє осіб.