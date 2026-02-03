Последствия удара БпЛА в Харькове. Фото: прокуратура

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок влучання безпілотника по будинку на Салтівці.

У вівторок, 3 лютого, російська армія влучила БпЛА типу Shahed на рівні п’ятого поверху житлового багатоповерхового будинку в Салтівському районі Харкова. Внаслідок цього виникла пожежа. Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку. Наразі триває ліквідація пожежі. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про сімох постраждалих. Наразі відомо про шістьох постраждалих. П’ятеро жінок і двоє чоловіків перебувають у стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка госпіталізована.

Водночас паралельно триває пошуково-рятувальна операція. Працівники ДСНС обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей.

Тим часом в МВС поінформували, що на місці удару працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучено 65 фахівців та 16 одиниць техніки, а також піротехніки й психологи.

Нагадаємо, 3 лютого російський ударний безпілотник типу «Шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий багатоповерховий будинок у Салтівському районі Харкова. Спалахнула пожежа, внаслідок якої вигоріло три верхніх поверхи.