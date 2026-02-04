Новости
Экс-руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко. Фото:

Залог в 10 млн грн внесли за экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко

4 фев 2026, 12:56
Заставу внесли за колишнього керівника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

За генерал-лейтенанта, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу в сумі 10 млн грн. Дейнеко з 2019 року і до початку 2026 року керував ДПСУ, а потім працював радником міністра внутрішніх справ. Про це 4 лютого повідомила «Українська правда» з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, у січні НАБУ та САП заявили про викриття схеми систематичного хабарництва топ-посадовців Державної прикордонної служби України. У межах досудового розслідування встановлено, що у 2023 році за сприяння посадовців ДПСУ група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до Євросоюзу. А ВАКС призначив Дейнеку запобіжний захід у виді застави в 10 млн грн.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


