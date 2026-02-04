Магнитное поле Земли подвергается значительному влиянию двух подземных «капель», фото:

Два величезні гарячі скупчення гірських порід впливають на магнітне поле Землі.

Це виявили учені з Ліверпульського університету (Велика Британія), які змогли зазирнути в серце Землі за допомогою суперкомп’ютерів, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідження глибин Землі є набагато більшим викликом, ніж дослідження Сонячної системи. Хоча ми подолали 25 млрд км у космосі, найглибше, куди ми коли-небудь заглиблювалися під землю, це трохи більше 12 км, — наголошується у статті. — Як наслідок, мало що відомо про умови на дні мантії та у верхній частині ядра — найважливішому інтерфейсі у надрах Землі та регіоні.

Дослідники поєднали дані про поведінку магнітного поля впродовж останніх 265 млн років з передовими комп’ютерними моделюваннями геодинамо (потоку рідкого заліза у зовнішньому ядрі, яке генерує магнітне поле Землі, подібно до того, як вітрогенератор генерує електроенергію). Моделювання показало, що:

межі мантії та ядра, на глибині близько 2,9 тис. км, існують дві гігантські розпечені скельні структури. Ці «краплі» розміром із континент, розташовані під Африкою та Тихим океаном, мільйони років диктують правила гри земному магнітному полю;

температура зовнішнього ядра неоднорідна. Під розпеченими масивами рідке залізо «застоюється» й не бере участі у бурхливому потоці, який спостерігається під більш прохолодними регіонами, що спростовує теорію про ідеально рівномірне магнітне поле.

Таким чином, це відкриття ставить під сумнів традиційні уявлення про рух континентів (зокрема утворення та розпад Пангеї) та давній клімат, змушуючи науковців переглянути історію нашої планети.

Вважалося, що магнітне поле Землі, в середньому за тривалі періоди, поводилося як ідеальний стрижневий магніт, вирівняний з віссю обертання планети. Наші висновки свідчать, що це може бути не зовсім так, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert