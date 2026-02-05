Второй день переговоров начался в Абу-Даби

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Абу-Даби продолжаются переговоры между делегациями Украины, РФ и США, фото: Рустем Умеров
В Абу-Дабі (ОАЕ) розпочався другий день переговорів між делегаціями України, США та Росії.
Про це сьогодні, 5 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров.
Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки — згодом, — зазначив він.
Черговий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі розпочався вчора, 4 лютого:
- українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза;
- з американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич;
- російська сторона була представлена на високому військовому рівні.
Нагадаємо, коментуючи перебіг переговорів 4 лютого, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що є хороші і погані новини.