Второй день переговоров начался в Абу-Даби

В Абу-Даби продолжаются переговоры между делегациями Украины, РФ и США, фото: Рустем Умеров

Ракурс

В Абу-Дабі (ОАЕ) розпочався другий день переговорів між делегаціями України, США та Росії.

Про це сьогодні, 5 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров.

Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки — згодом, — зазначив він.

Черговий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі розпочався вчора, 4 лютого:

українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза;

з американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич;

російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Нагадаємо, коментуючи перебіг переговорів 4 лютого, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що є хороші і погані новини.