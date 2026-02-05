Силы обороны поразили инфраструктуру полигона «Капустин Яр», фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України уразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр» у РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго», — вказано в повідомленні.

За наявною інформацією:

на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня;

один з ангарів суттєво ушкоджений;

частина особового складу евакуйована з території.

Саме з полігону «Капустін Яр» російській загарбники здійснювали запуски ракети середньої дальності. «Орєшнік», якою було завдано кілька ударів по Україні.