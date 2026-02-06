Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского обстрела Шосткинской общины, фото: ГСЧС
Российские обстрелы привели к масштабному пожару в жилом секторе на Сумщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n211920-rossiyskie-obstrely-priveli-k-masshtabnomu-pojaru-v-jilom-sektore-na-sumschine-foto-video.htmlРакурс
Росія вчергове завдала удару по Шосткинській громаді на Сумщині.
В результаті спалахнула масштабна пожежа у житловому секторі. Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Під час гасіння, фахівці ДСНС декілька разів зупиняли роботи та відходили в безпечне місце, через загрозу повторних атак, — розповіли у відомстві.
Всі осередки горіння вже ліквідовано, територію обстежено.
За попередньою інформацією — без постраждалих.
Міський голова Шостки Микола Нога на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що рашисти цієї ночі атакували Шосткинську громаду ударними БПЛА.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські будівлі, адміністративне та нежитлові приміщення, об'єкти цивільної інфраструктури, — зазначив він. — Інформація про поранених не надходила.