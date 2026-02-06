Новини
Наслідки російського обстрілу Шосткинської громади, фото: ДСНС

Російський обстріл призвів до масштабної пожежі у житловому секторі на Сумщині (ФОТО, ВІДЕО)

6 лют 2026, 16:58
Росія вчергове завдала удару по Шосткинській громаді на Сумщині.

В результаті спалахнула масштабна пожежа у житловому секторі. Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час гасіння, фахівці ДСНС декілька разів зупиняли роботи та відходили в безпечне місце, через загрозу повторних атак, — розповіли у відомстві.

Всі осередки горіння вже ліквідовано, територію обстежено.

За попередньою інформацією — без постраждалих.

Міський голова Шостки Микола Нога на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що рашисти цієї ночі атакували Шосткинську громаду ударними БПЛА.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські будівлі, адміністративне та нежитлові приміщення, об'єкти цивільної інфраструктури, — зазначив він. — Інформація про поранених не надходила.

Наслідки російського обстрілу Шосткинської громади, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


