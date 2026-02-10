В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе. Фото: ОГП

ДТП за участі дитини сталося в місті Кривий Ріг в Дніпропетровській області.

У понеділок, 9 лютого, суддя одного з районних судів збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Жінка за кермом BMW здійснила наїзд на дитину, яка разом із мамою переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Про це Офіс генерального прокурора 10 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок дорожньої аварії хлопчик дістав тяжкі тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований. Дитина перебуває у важкому стані.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Силовики вилучають відео з місця події та встановлюють обставини аварії. Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

