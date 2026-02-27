Для Украины утвердили новую программу расширенного финансирования, фото: Marek SLUSARCZYK

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд дол. США.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, найближчим часом до України надійде перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетику, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави, — наголосила Свириденко.

Прем'єр зазначила, що програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд дол. упродовж чотирьох років:

вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки;

нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу;

окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення. Партнери вже підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.